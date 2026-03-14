الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

1 1
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

فيديو أهداف مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

05:49 م 14/03/2026 تعديل في 05:55 م
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (9) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (1) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (3) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (2) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (10) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (11) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (5) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (4) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (7) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (8) (1)
    لقطات من مباراة الزمالك وأوتوهو (6) (1)

وضع نادي الزمالك قدما في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حسم التعادل بهدف لمثله مباراته اليوم أمام أوتوهو الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الفارس الأبيض حل ضيفا على حساب نظيره أوتوهو اليوم السبت 14 مارس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ماسامبا ديبات".

وافتتح اللاعب تشارلز أتيبو أهداف المباراة لصالح فريق أوتوهو، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل عدي الدباغ هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقة 32 من الشوط ذاته.

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره أوتوهو الكونغولي، يوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره أوتوهو الكونغولي، يوم الأحد 22 مارس الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحال تمكن الفارس الأبيض، من تحقيق الفوز على حساب نظيره أوتوهو الغاني، وتخطي الدور ربع النهائي في كأس الكونفدرالية، سيلتقي مع الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويحل نادي شباب بلوزداد الجزائري اليوم السبت 14 مارس الجاري، ضيفا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السويس".

"بعد التعادل مع أوتوهو".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس الكونفدرالية

"ديربي أفريقي".. ياس توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

نادي الزمالك الزمالك وأوتوهو كأس الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
جنة الصائم

هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟

انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"
حوادث وقضايا

انتقام مُر على فيديو ينتهي بجريمة.. قرار من الجنايات في واقعة "شقة الدقي"
"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
الجنايات تعاقب "كوافير الدقي" بالمؤبد: ذبح طفل بسكين على ثمن "كيس عيش"
حوادث وقضايا

الجنايات تعاقب "كوافير الدقي" بالمؤبد: ذبح طفل بسكين على ثمن "كيس عيش"

هل المطر وطقس اليوم من علامات ليلة القدر 25 رمضان؟
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص