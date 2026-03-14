"بعد التعادل مع أوتوهو".. موعد مباراة الزمالك المقبلة بكأس الكونفدرالية

أول تعليق من معتمد جمال بعد تعادل الزمالك مع أوتوهو في الكونفدرالية

وضع نادي الزمالك قدما في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما حسم التعادل بهدف لمثله مباراته اليوم أمام أوتوهو الكونغولي، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الفارس الأبيض حل ضيفا على حساب نظيره أوتوهو اليوم السبت 14 مارس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ماسامبا ديبات".

وافتتح اللاعب تشارلز أتيبو أهداف المباراة لصالح فريق أوتوهو، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، قبل أن يسجل عدي الدباغ هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقة 32 من الشوط ذاته.

موعد مباراة الزمالك المقبلة:

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره أوتوهو الكونغولي، يوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره أوتوهو الكونغولي، يوم الأحد 22 مارس الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحال تمكن الفارس الأبيض، من تحقيق الفوز على حساب نظيره أوتوهو الغاني، وتخطي الدور ربع النهائي في كأس الكونفدرالية، سيلتقي مع الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويحل نادي شباب بلوزداد الجزائري اليوم السبت 14 مارس الجاري، ضيفا على حساب نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السويس".

"ديربي أفريقي".. ياس توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال