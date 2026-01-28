إبراهيم فايق يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقة أجنبية جديدة

"اكتئاب وتوتر".. رسالة مؤثرة من محمد عبد المنعم بعد عودته للمشاركة في التدريبات

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج "قهوة فايق" عبر قناة "MBC مصر 2"، عن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع الأنجولي إيلتسن كامويش، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رتوش أخيرة، حط كامويش على الشاحن بنسبة 98% أهلاوي".

ويعد الأنجولي إيلتسن كامويش لاعبا في صفوف فريق ترومسو النرويجي، وسبق له خوض تجارب احترافية في عدد من الدوريات الأوروبية، من بينها الدوريان السويدي والبرتغالي.

ويذكر أن النادي الأهلي، أعلن حتى الآن بالتعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهم: "يوسف بلعمري، مروان عثمان، عمرو الجزار وأحمد عيد".