الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

تعاطف مع إيران.. القبض على لاعب منتخب البحرين

كتب : هند عواد

01:45 م 14/03/2026

أحمد ميرزا موسى

ألقت السلطات البحرينية القبض على ستة أشخاص، بينهم لاعب منتخب البحرين أحمد ميرزا موسى، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على أحمد ميرزا موسى لاعب منتخب البحرين

وفقا لصحيفة Gulf News، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن السلطات ألقت القبض على ستة أشخاص، بينهم لاعب كرة القدم الدولي أحمد ميرزا موسى، بتهم تضليل الرأي العام ونشر محتوى يعتبر مخالفاً للقانون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن المديرية العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ممثلة بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، قد حددت هوية الأفراد واحتجزتهم.

وأوضحت، أن الاعتقالات جاءت عقب تصوير ونشر مقاطع فيديو تتعلق بـ "آثار العدوان الإيراني"، بالإضافة إلى محتوى يعبر عن التعاطف والإشادة بما وصفته بالأعمال العدائية.

وبحسب البيان، تم تداول مقاطع الفيديو عبر حسابات المشتبه بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قالت السلطات إنه قد يضلل الرأي العام، وينشر الخوف بين المواطنين والمقيمين، ويضر بالأمن والنظام العام.

ولعب أحمد ميرزا موسى، لعدة أندية بحرينية بما في ذلك الحد والخالدية، ومثل المنتخب البحريني، بما في ذلك خلال كأس العرب 2021.

بيزيرا على مقاعد البدلاء.. تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي
رياضة محلية

بيزيرا على مقاعد البدلاء.. تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي
قرار جديد من السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية
أخبار مصر

قرار جديد من السكة الحديد بسبب سوء الأحوال الجوية
تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان
سفرة رمضان

تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان
ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
شئون عربية و دولية

ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
إيران تدرس السماح لناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز بشرط الدفع باليوان
شئون عربية و دولية

إيران تدرس السماح لناقلات النفط بالمرور عبر مضيق هرمز بشرط الدفع باليوان

