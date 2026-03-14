تعاطف مع إيران.. القبض على لاعب منتخب البحرين

ألقت السلطات البحرينية القبض على ستة أشخاص، بينهم لاعب منتخب البحرين أحمد ميرزا موسى، بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على أحمد ميرزا موسى لاعب منتخب البحرين

وفقا لصحيفة Gulf News، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن السلطات ألقت القبض على ستة أشخاص، بينهم لاعب كرة القدم الدولي أحمد ميرزا موسى، بتهم تضليل الرأي العام ونشر محتوى يعتبر مخالفاً للقانون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن المديرية العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ممثلة بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، قد حددت هوية الأفراد واحتجزتهم.

وأوضحت، أن الاعتقالات جاءت عقب تصوير ونشر مقاطع فيديو تتعلق بـ "آثار العدوان الإيراني"، بالإضافة إلى محتوى يعبر عن التعاطف والإشادة بما وصفته بالأعمال العدائية.

وبحسب البيان، تم تداول مقاطع الفيديو عبر حسابات المشتبه بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قالت السلطات إنه قد يضلل الرأي العام، وينشر الخوف بين المواطنين والمقيمين، ويضر بالأمن والنظام العام.

ولعب أحمد ميرزا موسى، لعدة أندية بحرينية بما في ذلك الحد والخالدية، ومثل المنتخب البحريني، بما في ذلك خلال كأس العرب 2021.

