الكونفيدرالية الأفريقية

أوتوهو أويو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
22:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

إلتشي

"ظُلمت من أشخاص".. عمرو السيسي يتحدث عن فترته في الزمالك

كتب : هند عواد

12:29 م 14/03/2026

عمرو السيسي

تحدث عمرو السيسي، لاعب وسط سموحة الحالي والزمالك السابق، عن تجربة في القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه تعرض للظلم.

قال عمرو السيسي، في تصريحات عبر برنامج نجوم دوري نايل" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "جماهير الزمالك هي اللاعب رقم 1 في الموسم الحالي، وصاحبة الفضل فيما وصل إليه الفريق حتى الآن، وبالنسبة لتجربتي في الزمالك "ظلمت" من أشخاص".

وأضاف: "تجربتي في الزمالك بها تفاصيل لا أحب التحدث عنها، ولا أتعمد استفزاز جماهير الزمالك مثلما يتردد، فأنا أحبهم كثيرا، وما حدث في المباراة كانت مناوشات مع شخص سبني".

واختتم عمرو السيسي: "علاقتي جيدة بلاعبي الزمالك، وعلى تواصل دائم معهم، وأبارك لهم على النتائج، ومن أبرز اللاعبين الذين علاقتي بهم جيدة، أحمد فتوح وعبد الرحيم إيشو وحسام عبد المجيد وناصر منسي".

ولعب عمرو السيسي في صفوف الزمالك، خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى يناير 2024، وخاض مع الفريق 38 مباراة وسجل هدفين.

