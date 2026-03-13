دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

3 0
20:00

ستاد مالي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
23:59

بيراميدز

كرة اليد

الزمالك

22 26
21:00

الأهلي

كأس مصر

سيراميكا كليوباترا

0 0
21:30

طلائع الجيش

رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري بعد سداد مستحقات كرامو كوامي

كتب : محمد عبد السلام

10:13 م 13/03/2026
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري رفع قرار إيقاف القيد المؤقت الذي كان مفروضا على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك عقب الانتهاء من سداد المستحقات المالية الخاصة باللاعب الإيفواري السابق للفريق كرامو كوامي.

وأوضح النادي أن المستحقات تم تحويلها بالكامل إلى اللاعب، الأمر الذي ترتب عليه قيام "فيفا" برفع قرار تعليق القيد وعودة النادي إلى وضعه الطبيعي فيما يخص تسجيل اللاعبين.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن الملف أُغلق بشكل نهائي بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بسداد المستحقات، وهو ما يمنح النادي حرية التحرك في ملف قيد اللاعبين خلال الفترات المقبلة دون أي عوائق.

تحقيق داخلي في أزمة إيقاف قيد الاتحاد السكندري

وفي السياق ذاته، كشف مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن فتح تحقيق داخلي شامل للوقوف على ملابسات أزمة إيقاف القيد، وأوضح أن نتائج التحقيق أظهرت عدم مسؤولية إدارة شؤون اللاعبين بالنادي بشكل كامل عن الواقعة.

وشدد مجلس الإدارة على التزامه بالحفاظ على حقوق النادي، والعمل على إدارة الملفات المالية والإدارية بصورة تضمن استقرار الفريق وعدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.

السفير الإيراني لدى القاهرة يثمن دور مصر فى العمل على منع تصاعد التوترات
