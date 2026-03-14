أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على موقع X صباح اليوم، أن فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في باريس.

وأشار، إلى أن القيادة اللبنانية منفتحة على مناقشات مباشرة مع إسرائيل، ودعا إسرائيل إلى "اغتنام هذه الفرصة لبدء محادثات وقف إطلاق النار، وإيجاد حل دائم، وتمكين السلطات اللبنانية من تنفيذ التزاماتها من أجل سيادة لبنان".

كما دعا ماكرون إسرائيل إلى التوقف عن هجومها، وحزب الله إلى وقف تحركاته.

وقال: "يجب القيام بكل شيء لمنع لبنان من الانزلاق نحو الفوضى".