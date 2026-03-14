ماكرون: فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

كتب : وكالات

01:35 م 14/03/2026

إيمانويل ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على موقع X صباح اليوم، أن فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في باريس.

وأشار، إلى أن القيادة اللبنانية منفتحة على مناقشات مباشرة مع إسرائيل، ودعا إسرائيل إلى "اغتنام هذه الفرصة لبدء محادثات وقف إطلاق النار، وإيجاد حل دائم، وتمكين السلطات اللبنانية من تنفيذ التزاماتها من أجل سيادة لبنان".

كما دعا ماكرون إسرائيل إلى التوقف عن هجومها، وحزب الله إلى وقف تحركاته.

وقال: "يجب القيام بكل شيء لمنع لبنان من الانزلاق نحو الفوضى".

ماكرون إيران وأمريكا حزب الله وقف إطلاق النار لبنان

فيديو قد يعجبك



تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان
سفرة رمضان

تدمر العظام والقولون.. أطعمة احذر الإفراط فيها آخر أيام رمضان
"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

"إكس" تعرض تغييرات على ميزة التوثيق بالعلامة الزرقاء.. ما القصة؟
ميزة جديدة من تيك توك لتشغيل الأغاني الكاملة داخل التطبيق.. تفاصيل
أخبار و تقارير

ميزة جديدة من تيك توك لتشغيل الأغاني الكاملة داخل التطبيق.. تفاصيل
إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن هالة صدقي بحضور بوسي شلبي (صور)
زووم

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابن هالة صدقي بحضور بوسي شلبي (صور)
مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.. كيف ترسل الحوالات لمصر عبر محافظ المحمول؟
اقتصاد

مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.. كيف ترسل الحوالات لمصر عبر محافظ المحمول؟

