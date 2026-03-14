اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني أن الحرب الدائرة في المنطقة ستنتهي في نهاية المطاف كما انتهت حروب سابقة، مشدداً على ضرورة أن تستخلص دول مجلس التعاون الخليجي دروساً استراتيجية من التطورات الجارية.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، دعا بن جاسم إلى إنشاء تحالف عسكري وأمني خليجي فاعل يشبه في بنيته حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن يكون للمملكة العربية السعودية الدور المحوري فيه باعتبارها الدولة الأكبر في المجلس.

وأوضح أن الظروف الراهنة تستدعي البدء فوراً في دراسة هذا المشروع والعمل على تأسيسه دون انتظار انتهاء الحرب، مؤكداً أهمية تجاوز أي خلافات بين دول الخليج من أجل تعزيز وحدة الموقف وحماية المصالح المشتركة وضمان استقلال دول المجلس.

كما شدد على ضرورة أن تعمل دول المجلس بالتوازي على تطوير قاعدة صناعات عسكرية وإلكترونية متقدمة بالتنسيق فيما بينها، بما يتيح لها تعزيز قدراتها الدفاعية وردع أي تهديدات محتملة، مشيراً إلى أن دول الخليج تمتلك الإمكانات المالية والجغرافية التي تمكنها من تحقيق ذلك.

هذه الحرب في منطقتنا كغيرها من الحروب ستنتهي، ولكنْ هناك دروس وعبر يجب على دول مجلس التعاون أن تستخلصها وأهمها التكاتف والتحالف ووحدة الكلمة والموقف. فقد بات لا مناص أمام دول المجلس من إقامة حلف عسكري أمني فاعل وحقيقي وواقع على الأرض، كما هو حلف شمال الأطلسي، يكون فيه للسعودية… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) March 13, 2026

وأشار بن جاسم إلى أن دول مجلس التعاون لم تكن طرفاً في اندلاع الحرب، بل كانت تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن إسرائيل تتحمل مسؤولية إشعال شرارة الصراع بهدف فرض تفوقها العسكري والسياسي في المنطقة.

ودعا في الوقت نفسه إلى أن تتعامل دول المجلس بموقف موحد تجاه إيران وإسرائيل، موضحاً أن إيران ستبقى دولة مجاورة رغم الخلافات القائمة معها، ما يستدعي الاتفاق على إطار واضح للحوار معها وتحديد ما يمكن قبوله أو رفضه من سياساتها.

كما أشار إلى أن إسرائيل ليست بعيدة عن دول المنطقة، وقد تكون هناك حاجة للتفاهم معها مستقبلاً، لكن وفق مبادئ حسن الجوار واحترام الحقوق الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.

وفي ختام حديثه، أعرب بن جاسم عن استغرابه من غياب مواقف قوية من بعض الدول العربية تجاه ما تتعرض له دول الخليج، مؤكداً أن ذلك يستدعي تفكيراً جدياً في إنشاء تحالف خليجي عسكري وأمني يرتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع تركيا وباكستان، مع الاعتماد في الأساس على قدرات أبناء دول المجلس.