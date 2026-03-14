حمد بن جاسم يدعو لإنشاء حلف عسكري خليجي على غرار الناتو

كتب : وكالات

01:12 م 14/03/2026

رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني

اعتبر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني أن الحرب الدائرة في المنطقة ستنتهي في نهاية المطاف كما انتهت حروب سابقة، مشدداً على ضرورة أن تستخلص دول مجلس التعاون الخليجي دروساً استراتيجية من التطورات الجارية.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، دعا بن جاسم إلى إنشاء تحالف عسكري وأمني خليجي فاعل يشبه في بنيته حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على أن يكون للمملكة العربية السعودية الدور المحوري فيه باعتبارها الدولة الأكبر في المجلس.

وأوضح أن الظروف الراهنة تستدعي البدء فوراً في دراسة هذا المشروع والعمل على تأسيسه دون انتظار انتهاء الحرب، مؤكداً أهمية تجاوز أي خلافات بين دول الخليج من أجل تعزيز وحدة الموقف وحماية المصالح المشتركة وضمان استقلال دول المجلس.

كما شدد على ضرورة أن تعمل دول المجلس بالتوازي على تطوير قاعدة صناعات عسكرية وإلكترونية متقدمة بالتنسيق فيما بينها، بما يتيح لها تعزيز قدراتها الدفاعية وردع أي تهديدات محتملة، مشيراً إلى أن دول الخليج تمتلك الإمكانات المالية والجغرافية التي تمكنها من تحقيق ذلك.

وأشار بن جاسم إلى أن دول مجلس التعاون لم تكن طرفاً في اندلاع الحرب، بل كانت تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن إسرائيل تتحمل مسؤولية إشعال شرارة الصراع بهدف فرض تفوقها العسكري والسياسي في المنطقة.

ودعا في الوقت نفسه إلى أن تتعامل دول المجلس بموقف موحد تجاه إيران وإسرائيل، موضحاً أن إيران ستبقى دولة مجاورة رغم الخلافات القائمة معها، ما يستدعي الاتفاق على إطار واضح للحوار معها وتحديد ما يمكن قبوله أو رفضه من سياساتها.

كما أشار إلى أن إسرائيل ليست بعيدة عن دول المنطقة، وقد تكون هناك حاجة للتفاهم معها مستقبلاً، لكن وفق مبادئ حسن الجوار واحترام الحقوق الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.

وفي ختام حديثه، أعرب بن جاسم عن استغرابه من غياب مواقف قوية من بعض الدول العربية تجاه ما تتعرض له دول الخليج، مؤكداً أن ذلك يستدعي تفكيراً جدياً في إنشاء تحالف خليجي عسكري وأمني يرتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع تركيا وباكستان، مع الاعتماد في الأساس على قدرات أبناء دول المجلس.

إيران وأمريكا حرب إيران الحرب على الخليج الناتو

أحدث الموضوعات

بعد تهديد ترامب بضربها.. ماذا نعرف عن جزيرة خرج شريان إيران الحيوي؟
بمناسبة عيد الفطر.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
انطلاق تصوير فيلم "مطلوب عائليًا" بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري
استفتاء مصراوي لدراما رمضان 2026
بأسلوب "الخطف".. ضبط 3 أشخاص سرقوا حقيبة سيدة في الإسكندرية | فيديو
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص