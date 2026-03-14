يجري معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تغييرين على تشكيلته لمواجهة أوتوهو الكونغولي، في الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على أوتوهو الكونغولي، في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكونغو برازفيل، فجر أمس الجمعة، وخاض الفريق مرانه على ملعب المباراة، مساء أمس، بخوض تقسيمة فنية مطولة تحت إشراف الجهاز الفني.

تشكيل الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي

يعود محمد شحاتة إلى تشكيلة الزمالك، بعد غيابه عن المباراة السابقة للإيقاف، وذلك بدلا من محمد السيد في وسط الملعب، ويفاضل معتمد جمال بين الثنائي شيكو بانزا وعدي الدباغ، بدلا من أحمد ربيع.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أوتوهو كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – محمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبدالله السيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا - ناصر منسي - شيكوبانزا / عدي الدباغ

