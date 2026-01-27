"46 ألف دولار للمباراة".. أشرف داري مشاركات قليلة ومقابل مادي ضخم مع الأهلي

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 27 يناير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة منتخب مصر أمام نيجيريا في كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، ومباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء

الأهلي ضد وادي دجلة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الثلاثاء

سانت باولي ضد لايبزيج - 9:30 مساء - منصة شاهد

فيردر بريمن ضد هوفنهايم - 9:30 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم الثلاثاء

فيورنتينا ضد كومو - 10:00 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة اليد

الجزائر ضد أنجولا - 11:30 صباحا

رواندا ضد زامبيا - 11:30 صباحا

مصر ضد نيجيريا - 4:30 مساء - أون تايم سبورت 2

الجابون ضد أوغندا - 4:30 مساء

غينيا ضد المغرب - 2:00 مساء

الكاميرون ضد كينيا - 2:00 مساء

الرأس الأخضر ضد تونس - 7:00 مساء

الكونغو ضد بنين - 7:00 مساء