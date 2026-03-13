حذّر خبير إسرائيلي سابق في شؤون إيران من أن الحرب الحالية التي تقودها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران قد تؤدي في النهاية إلى نتيجة عكسية، تتمثل في تسريع مساعي طهران للحصول على سلاح نووي بدلًا من منعها من ذلك.

وقال داني سيترينوفيتش، الباحث والضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن فرص إسقاط النظام الإيراني تبدو ضئيلة، رغم أن تغيير النظام يُطرح كأحد أهداف الحرب، بحسب التايمز الإسرائيلية.

وأوضح "سيترينوفيتش"، أن اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في الضربة الأولى للحرب قد يدفع القيادة الإيرانية الجديدة إلى تسريع برنامجها النووي، خصوصًا بعد تولي نجله مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى.

وأضاف أن الاستراتيجية النووية التي اتبعها علي خامنئي لعقود كانت تقوم على تطوير القدرة التقنية لإنتاج قنبلة نووية دون الوصول فعليًا إلى تصنيعها؛ بهدف الردع دون تجاوز الخطوط الحمراء الدولية.

ويرى الخبير الإسرائيلي، أن الضربات العسكرية قد تدفع إيران الآن إلى خيار مختلف، يتمثل في الإسراع نحو إنتاج سلاح نووي، معتبرًا أن طهران أمام خيارين: التخلي عن برنامجها النووي أو تسريع الوصول إلى القنبلة.

وأشار إلى أن نجاح الحرب في منع إيران من امتلاك السلاح النووي يتطلب السيطرة على مخزون من اليورانيوم عالي التخصيب يقدر بنحو 440 كيلوغرامًا، يُعتقد أنه مخزن في منشآت عميقة تحت الأرض في محافظة أصفهان.

كما أبدى "سيترينوفيتش"ـ تشككه في قدرة الحرب على إسقاط النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن مثل هذا الهدف يتطلب انتفاضة شعبية داخلية واسعة، وهو أمر غير مضمون في ظل القبضة الأمنية القوية للسلطات.

وحذر أن هذه الحرب قد تنتهي دون منتصر واضح، مؤكدًا أن العمليات العسكرية قد تحقق إنجازات تكتيكية، لكنها قد لا تحقق تغييرًا استراتيجيًا دائمًا في قدرات إيران النووية.