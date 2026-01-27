مباريات الأمس
"46 ألف دولار للمباراة".. أشرف داري مشاركات قليلة ومقابل مادي ضخم مع الأهلي

كتب - يوسف محمد:

03:40 ص 27/01/2026
اقترب المغربي أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل عدم الاعتماد عليه من قبل المدير الفني للفريق ياس توروب.

وكان الأهلي تعاقد مع المدافع المغربي، في أغسطس من العام قبل الماضي 2024، قادما من فريق بريست الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات.

وخرج والد اللاعب المغربي خلال الساعات الماضية، وأكد في تصريحات عبر قناة "ON E"، أن في حال خروج نجله على سبيل الإعارة، سيوافق في حال تقاضى نفس المقابل المادي، الذي يحصل في الأهلي، الذي يصل إلى 800 ألف دولار في الموسم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وينتهي عقد صاحب ال 26 عاما مع النادي الأهلي، في 30 يونيو 2028، مما يعني أن اللاعب لا يزال يتبقى في عقده مع المارد الأحمر، موسمين ونصف الموسم.

ومنذ الانضمام للأهلي شارك داري مع الأهلي، في 26 مباراة فقط بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وخلال موسم ونصف مع الأهلي حتى الآن، يكون داري تقاضى مليون و200 ألف دولار، طبقا لقيمة عقد الذي أعلن عنه والده في تصريحات تليفزيونية.

وبحساب عدد المباريات التي خاضها داري مع الأهلي، القيمة المادية التي حصل عليها اللاعب خلال الموسم ونصف، طبقا لما يتقاضاه في الموسم، فإن كل مباراة خاضها داري تساوي من الناحية المادية ما يقارب 46 ألف دولار.

أشرف داري النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي رحيل أشرف داري عن الأهلي

