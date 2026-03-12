مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 0
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

1 0
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

1 0
22:00

فرايبورج

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد

0 2
21:30

مسار

دوري القسم الثاني-أ

المنصورة

0 0
21:30

بروكسي

الدوري السعودي

نادي نيوم

2 2
21:00

التعاون

جميع المباريات

إعلان

جدول مباريات الأهلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2025-2026

كتب : محمد عبد الهادي

10:07 م 12/03/2026 تعديل في 11:09 م

النادي الأهلي ض (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدد بشكل رسمي مباريات النادي الأهلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري للموسم الجاري 25/2026.

وأسفرت القرعة عن مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا × الأهلي
الجمعة 3 أبريل | 8:00 مساءً | ستاد المقاولون العرب

الجولة الثانية: الأهلي × سموحة
الثلاثاء 7 أبريل | 8:00 مساءً | ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: بيراميدز × الأهلي
الاثنين 27 أبريل | 8:00 مساءً | ستاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة: الزمالك × الأهلي (مباراة القمة)
الجمعة 1 مايو | 8:00 مساءً | ستاد القاهرة

الجولة السادسة: الأهلي × إنبي
الثلاثاء 5 مايو | يحدد لاحقاً | ستاد القاهرة

الجولة السابعة: المصري × الأهلي
الأربعاء 20 مايو | يحدد لاحقاً | ستاد برج العرب


وجاءت قرعة المرحلة الثانية بعد إسدال الستار على منافسات الدور الأول من الدوري المصري، الذي شهد تنافسًا قويًا بين الأندية المشاركة، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم.

نظام جديد لمسابقة الدوري المصري


يشهد الدوري المصري هذا الموسم تطبيق نظام جديد بمشاركة 21 فريقًا، يعتمد على مرحلتين. أقيمت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، حيث واجه كل فريق جميع المنافسين مرة واحدة، قبل أن يتم تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة.

موقف الأهلي والزمالك وبيراميدز


أنهى فريق الزمالك الدور الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ليظل الصراع على لقب الدوري مفتوحًا بين أكثر من فريق مع انطلاق المرحلة الحاسمة.

إقرأ أيضًا:
أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك

رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي قرعة دوري نايل الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
أخبار وتقارير

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
أحمد المسلماني يحتفي بتصدر "مرفوع مؤقتا من الخدمة" لـ محمد صبحي تريند "X"
دراما و تليفزيون

أحمد المسلماني يحتفي بتصدر "مرفوع مؤقتا من الخدمة" لـ محمد صبحي تريند "X"
أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدًا
أخبار مصر

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدًا
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
شئون عربية و دولية

عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون
إيران تعلن إطلاق الموجة الـ42 من عملية "الوعد الصادق 4"
شئون عربية و دولية

إيران تعلن إطلاق الموجة الـ42 من عملية "الوعد الصادق 4"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري