تحدد بشكل رسمي مباريات النادي الأهلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري للموسم الجاري 25/2026.

وأسفرت القرعة عن مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا × الأهلي

الجمعة 3 أبريل | 8:00 مساءً | ستاد المقاولون العرب

الجولة الثانية: الأهلي × سموحة

الثلاثاء 7 أبريل | 8:00 مساءً | ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: بيراميدز × الأهلي

الاثنين 27 أبريل | 8:00 مساءً | ستاد الدفاع الجوي

الجولة الخامسة: الزمالك × الأهلي (مباراة القمة)

الجمعة 1 مايو | 8:00 مساءً | ستاد القاهرة

الجولة السادسة: الأهلي × إنبي

الثلاثاء 5 مايو | يحدد لاحقاً | ستاد القاهرة

الجولة السابعة: المصري × الأهلي

الأربعاء 20 مايو | يحدد لاحقاً | ستاد برج العرب



وجاءت قرعة المرحلة الثانية بعد إسدال الستار على منافسات الدور الأول من الدوري المصري، الذي شهد تنافسًا قويًا بين الأندية المشاركة، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم.

نظام جديد لمسابقة الدوري المصري



يشهد الدوري المصري هذا الموسم تطبيق نظام جديد بمشاركة 21 فريقًا، يعتمد على مرحلتين. أقيمت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، حيث واجه كل فريق جميع المنافسين مرة واحدة، قبل أن يتم تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة.

موقف الأهلي والزمالك وبيراميدز



أنهى فريق الزمالك الدور الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ليظل الصراع على لقب الدوري مفتوحًا بين أكثر من فريق مع انطلاق المرحلة الحاسمة.

