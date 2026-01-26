مباريات الأمس
إمام عاشور ينشر صورة جديدة له رفقة إبنته "كتاليا"

كتب : محمد عبد الهادي

09:41 م 26/01/2026 تعديل في 09:42 م
    إمام عاشور وزوجته
شارك إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة له رفقة إبنته كتاليا.

ونشر نجم الأهلي ومنتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة له رفقة إبنته كتاليا وأرفق به قلبًا أحمر.

وتألق إمام عاشور مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، حيث خاض 90 مباراة بقميص المارد الأحمر في مختلف المسابقات. وسجل 30 هدفاً وقدم 20 تمريرة حاسمة.

كما شارك عاشور مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب بنسختها الـ35 وتوج بها منتخب السنغال.

إقرأ أيضًا:

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور وإبنته إمام عاشور الأهلي كتاليا إمام عاشور

