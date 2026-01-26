مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

150 مليون.. شرط تعجيزي من الزمالك لرحيل حارسه للاحتراف الأوروبي

كتب : محمد خيري

02:17 م 26/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عمر عبد العزيز 1
  • عرض 3 صورة
    عمر عبد العزيز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف وائل الخربتاوي، وكيل عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق الزمالك مواليد 2008، عن وجود اهتمام جاد من نادي فاماليكاو البرتغالي بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال الخربتاوي، خلال تصريحات هاتفية لبرنامج «ستاد المحور»، إن عددًا من المدربين داخل نادي فاماليكاو، إلى جانب مدربين من الفريق الأول، أبدوا إعجابهم الكبير بإمكانيات عمر عبد العزيز بعد متابعته خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل علمهم بانتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح وكيل اللاعب أن المدير الرياضي لنادي فاماليكاو تواصل بالفعل مع جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، والذي قام بدوره بتحويل الملف إلى عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء.

وأضاف أن نادي الزمالك يتمسك بتجديد عقد اللاعب في المقام الأول، في الوقت الذي يسعى فيه فاماليكاو للتعاقد مع عمر عبد العزيز في صفقة انتقال حر، مقابل حصول الزمالك على نسبة 15% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا، مع أحقية النادي الأبيض في التدخل في حال تلقي اللاعب عروضًا أخرى.

وأشار الخربتاوي إلى أن الزمالك حدد مبلغ 3 ملايين دولار، حوالي 150 مليون جنيه مصري، للموافقة على رحيل اللاعب، مع سداد القيمة بعد ثلاث سنوات، وهو ما يُعد شرطًا صعبًا في ظل سن اللاعب وظروف الصفقة، مؤكدًا أن المدير الرياضي لفاماليكاو يتواصل معه بشكل يومي لحسم المفاوضات.

واختتم وكيل اللاعبين تصريحاته بالإشارة إلى أن أحمد إبراهيم، لاعب الزمالك مواليد 2009، دخل أيضًا دائرة اهتمامات نادي سبورتنج براجا البرتغالي خلال الفترة الأخيرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر عبد العزيز الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك حارس الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال
زووم

وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
نصائح طبية

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة
ذبحهم وسلم نفسه.. جنايات المنيا تنظر محاكمة أب متهم بقتل أطفاله الثلاثة
أخبار المحافظات

ذبحهم وسلم نفسه.. جنايات المنيا تنظر محاكمة أب متهم بقتل أطفاله الثلاثة
خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"
زووم

خاص| أشرف زكي عن عبدالعزيز مخيون:"حالته اتحسنت وهيخرج من المستشفي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره