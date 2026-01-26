150 مليون.. شرط تعجيزي من الزمالك لرحيل حارسه للاحتراف الأوروبي

"حزين أوي لا يليق بتاريخه".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على ما يحدث

كشف وائل الخربتاوي، وكيل عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق الزمالك مواليد 2008، عن وجود اهتمام جاد من نادي فاماليكاو البرتغالي بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال الخربتاوي، خلال تصريحات هاتفية لبرنامج «ستاد المحور»، إن عددًا من المدربين داخل نادي فاماليكاو، إلى جانب مدربين من الفريق الأول، أبدوا إعجابهم الكبير بإمكانيات عمر عبد العزيز بعد متابعته خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل علمهم بانتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح وكيل اللاعب أن المدير الرياضي لنادي فاماليكاو تواصل بالفعل مع جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، والذي قام بدوره بتحويل الملف إلى عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالقلعة البيضاء.

وأضاف أن نادي الزمالك يتمسك بتجديد عقد اللاعب في المقام الأول، في الوقت الذي يسعى فيه فاماليكاو للتعاقد مع عمر عبد العزيز في صفقة انتقال حر، مقابل حصول الزمالك على نسبة 15% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا، مع أحقية النادي الأبيض في التدخل في حال تلقي اللاعب عروضًا أخرى.

وأشار الخربتاوي إلى أن الزمالك حدد مبلغ 3 ملايين دولار، حوالي 150 مليون جنيه مصري، للموافقة على رحيل اللاعب، مع سداد القيمة بعد ثلاث سنوات، وهو ما يُعد شرطًا صعبًا في ظل سن اللاعب وظروف الصفقة، مؤكدًا أن المدير الرياضي لفاماليكاو يتواصل معه بشكل يومي لحسم المفاوضات.

واختتم وكيل اللاعبين تصريحاته بالإشارة إلى أن أحمد إبراهيم، لاعب الزمالك مواليد 2009، دخل أيضًا دائرة اهتمامات نادي سبورتنج براجا البرتغالي خلال الفترة الأخيرة.