بعثة الأهلي تسافر إلى تونس لمواجهة الترجي

أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

"مهما كان حجمك".. تعليق قوي من ميدو على خسارة الزمالك من إنبي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة، منذ قليل، استعدادا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يطير إلى تونس

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا للاعبي الأهلي في مطار القاهرة، وكتب: "مطار القاهرة، توافد بعثة الأهلي قبل السفر إلى تونس".

موعد مباراة الأهلي والترجي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في العاشرة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي كل من، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، سيحا، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، تريزيجيه، كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، بوسف بلعمري، هادي رياض، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، زيزو، عمرو الجزار، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

اقرأ أيضًا:

استخدمت الـ AI.. حقيقة ادعاء بلوجر زواجها من الشناوي

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا



