مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
19:45

روما

الدوري الأوروبي

ليل

- -
19:45

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليون

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

التعاون

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
21:00

بتروجت

كرة السلة

الزمالك

- -
21:00

الجزيرة

جميع المباريات

إعلان

بعثة الأهلي تسافر إلى تونس لمواجهة الترجي

كتب : هند عواد

02:18 م 12/03/2026 تعديل في 02:18 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد عيد لاعب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    بعثة الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلى تونس
  • عرض 9 صورة
    الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 9 صورة
    ديانج لاعب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    محمد شكري لاعب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    يوسف بلعمري لاعب الأهلي
  • عرض 9 صورة
    سفر بعثة الأهلي إلى تونس
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور وحمزة علاء أثناء سفر الأهلي إلى تونس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة، منذ قليل، استعدادا للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يطير إلى تونس

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا للاعبي الأهلي في مطار القاهرة، وكتب: "مطار القاهرة، توافد بعثة الأهلي قبل السفر إلى تونس".

موعد مباراة الأهلي والترجي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على الترجي التونسي، في العاشرة مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي كل من، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، سيحا، حمزة علاء، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، تريزيجيه، كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، بوسف بلعمري، هادي رياض، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد عيد، زيزو، عمرو الجزار، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

اقرأ أيضًا:

استخدمت الـ AI.. حقيقة ادعاء بلوجر زواجها من الشناوي

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
أخبار مصر

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو
أخبار مصر

عند ظهور كلمة "أحمال".. اتبع هذه الخطوات لضمان سلامة عداد الكهرباء "أبو
أخيرًا.. المرشد الإيراني يتحدث بعد قليل
شئون عربية و دولية

أخيرًا.. المرشد الإيراني يتحدث بعد قليل
29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
أخبار المحافظات

29 مسجدًا للتهجد و8 للاعتكاف و7 ساحات لصلاة عيد الفطر بجنوب سيناء
للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026
مدارس

للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير التموين: 2 جنيه حدًا أقصى لسعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا