مدرب الزمالك يرفض طلب اللاعبين بعد التعادل مع المصري.. التفاصيل

كتب : محمد خيري

10:35 ص 26/01/2026
رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح لاعبي الفريق راحة عقب التعادل السلبي مع المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعدادات لمواجهة بتروجت المقبلة، في ظل ضيق الوقت بين المباريات وتلاحم جدول المنافسات.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق بتروجت في الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل بدون أهداف أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي أُقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك مدرب الزمالك

