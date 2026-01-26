عمرو زكي: الزمالك لو تعاقد مع ميسي لن ينجح في الظروف الحالية

ردت رابطة الأندية المصرية المحترفة على التصريحات التي أدلى بها حلمي طولان، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والتي شكك خلالها في قيمة ومكانة الدوري المصري على الساحة العالمية.

وأكد مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية في تصريحات تلفزيونية أن ما تم تداوله بشأن تصنيف الدوري المصري غير دقيق على الإطلاق.

وأوضح المصدر أن دوري نايل يحتل المركز السادس عشر عالمياً وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، وليس المركز 135 كما أشار حلمي طولان، مشدداً على أن هذا الترتيب يعكس قوة المنافسة والمستوى الفني للمسابقة المحلية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن حديث حلمي طولان يفتقر إلى المعلومة الصحيحة ولا يستند إلى أي تصنيفات رسمية معتمدة.