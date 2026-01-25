أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه للنادي الأهلي

أبدى يوسف بلعمري المنضم حديثا إلى النادي الأهلي، سعادته بالانضمام إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من الرجاء المغربي.

وقال بلعمري في تصريحات، نقلها الحساب الرسمي للأهلي على "فيس بوك": "سعيد بالانضمام للنادي الأهلي، فهو نادٍ كبير جدا ويشارك دائما في البطولات القارية والعالمية، وارتداء قميص الأهلي شرف ويحملني مسؤولية كبيرة".

وأضاف: "أول من تواصل معي كان خالد مرتجي، أخبرني أن اللعب للأهلي يعني المشاركة الدائمة في البطولات الكبرى سواء القارية أو العالمية، أتمنى أن أصبح إضافة قوية للفريق وأساعده على حصد المزيد من البطولات".

وتابع: "تابعت العديد من المباريات للنادي الأهلي، سواء في كأس العالم للأندية أو في مباريات دوري أبطال أفريقيا مثل مباراة الجيش الملكي وكذلك مباراة شبيبة القبائل".

واختتم بلعمري: "أعرف أن الأهلي يتمتع بجماهيرية أكبر من فريق الرجاء، أعرف حجم طموحاتهم وأهدافهم في تحقيق الكثير من الألقاب، أشكرهم على حفاوة الاستقبال منذ وصولي إلى القاهرة".

