"غير متوقع ولن يعود".. مسؤول كويتي يكشف مفاجأة صادمة بشأن كهربا

كشف المستشار حسين العصفور، مدير التعاقدات والاستثمار بنادي الفحيحيل الكويتي، حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن دخول ناديه في مفاوضات مع المهاجم المصري محمود عبد المنعم «كهربا»، لاعب القادسية السابق، والذي أنهى تعاقده مع ناديه خلال الفترة الماضية.

وأكد العصفور، في تصريحات لبرنامج «الكابتن»، المذاع عبر قناة «dmc»، أن عقد كهربا مع نادي القادسية قد تم فسخه رسميًا، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك اسمًا كبيرًا وسجلًا مميزًا على المستويين المحلي والقاري.

وأوضح أن التعاقد مع كهربا في بداية الموسم جاء بناءً على رؤية المدير الفني السابق نبيل معلول، الذي كان يعوّل على استعادة اللاعب لمستواه المعروف، إلا أن ما قدمه داخل الملعب لم يكن على مستوى التوقعات، حيث ظهر بأداء مختلف، وتم استبداله في عدد من المباريات منذ الشوط الأول، وهو ما شكّل صدمة لجماهير القادسية.

ونفى العصفور بشكل قاطع وجود أي مفاوضات مع نادي الفحيحيل أو أي نادٍ كويتي آخر للتعاقد مع كهربا، مؤكدًا أن ناديه يضم حاليًا خمسة لاعبين محترفين، ولم يحدث أي تواصل مع اللاعب، كما لم يدخل أي نادٍ كويتي في مفاوضات معه خلال الفترة المقبلة.

وتطرق مدير التعاقدات إلى تفاصيل فسخ التعاقد، موضحًا أن كهربا توصل إلى تسوية مالية مع نادي القادسية دون حدوث أزمات، لافتًا إلى أن بعض الخلافات ظهرت في البداية بشأن مستحقات آخر خمسة أشهر، قبل أن يعود اللاعب للتدريبات ويتم الاتفاق على تسوية نهائية أنهت العلاقة بشكل ودي.

وأشار إلى أن القادسية تعاقد بعد ذلك مع لاعب بحريني، نجح في تسجيل هدف في أول مباراة له، وهو ما اعتبره من سوء حظ كهربا.

واختتم العصفور تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير القادسية كانت تعلق آمالًا كبيرة على كهربا، لكنها لم تجد المستوى المنتظر، مشددًا على أن النادي لم يظلم اللاعب، بل إن الأخير لم يكن موفقًا في تجربته بالدوري الكويتي لعدم جاهزيته الكاملة.