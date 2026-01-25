اتفرج ببلاش.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

"أخفينا على حسام حسن".. فتوح يفجر مفاجأة بشأن ما فعله في مباراة السنغال

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، وسط حالة من الترقب الجماهيري الكبير، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية تدعم حظوظهما في تصدر المجموعة والتأهل للدور التالي ومواصلة المشوار القاري.

ويخوض الزمالك المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، سعيًا لاستثمار خبراته الإفريقية الكبيرة وتاريخه المميز في البطولة، فيما يطمح المصري البورسعيدي لتقديم أداء قوي يؤكد من خلاله قدرته على مقارعة الكبار والخروج بنتيجة إيجابية أمام منافس صعب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، بينما يتصدر النادي المصري بالعلامة الكاملة 6 نقاط بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتُبث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، وتحديدا بي إن سبورت 2، الناقل الرسمي لمنافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري

كما تُذاع أيضًا مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، عبر قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمتابعة اللقاء مجانا.