بينهم الزمالك ضد المصري.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 25 يناير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ومباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

نيوكاسل يونايتد ضد أستون فيلا - 4:00 مساء - بي إن سبورت 5

كريستال بالاس ضد تشيلسي - 4:00 مساء - بي إن سبورت 1

برينتفورد ضد نوتنجهام فورست - 4:00 مساء - بي إن سبورت 3

أرسنال ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد

أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا - 3:00 مساء - بي إن سبورت 6

برشلونة ضد ريال أوفيدو - 5:15 مساء - بي إن سبورت 2

ريال سوسيداد ضد سيلتا فيجو - 7:30 مساء - بي إن سبورت 6

ألافيس ضد ريال بيتيس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم الأحد

نانت ضد نيس - 4:00 مساء - بي إن سبورت 4

ميتز ضد أولمبيك ليون - 6:15 مساء - بي إن سبورت 3

بريست ضد تولوز - 6:15 مساء - بي إن سبورت 4

باريس أف سي ضد أنجيه - 6:15 مساء - بي إن سبورت 5

ليل ضد ستراسبورج - 9:45 مساء - بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم الأحد

ساسولو ضد كريمونيزي - 1:30 مساء - منصة STARZPLAY

جنوى ضد بولونيا - 4:00 مساء - منصة STARZPLAY

أتالانتا ضد بارما - 4:00 مساء - منصة STARZPLAY

يوفنتوس ضد نابولي - 7:00 مساء - منصة STARZPLAY

روما ضد إي سي ميلان - 9:45 مساء - منصة STARZPLAY

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم الأحد

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد شتوتجارت - 4:30 مساء - منصة شاهد

فرايبورج ضد كولن - 6:30 مساء - إم بي سي أكشن

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الأحد

سانت إيلوي ضد مولودية الجزائرية - 3:00 مساء - بي إن سبورت 8

ستاد مالي ضد بترو أتليتيكو - 6:00 مساء - بي إن سبورت 8

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد

النجمة ضد القادسية - 5:20 مساء - ثمانية 2

الفيحاء ضد الفتح - 7:30 مساء - ثمانية 2

الرياض ضد الهلال - 7:30 مساء - ثمانية 1

مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد

زيسكو ضد كايزر تشيفز - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

نيروبي يونايتد ضد عزام يونايتد - 3:00 مساء - بي إن سبورت 9

سانجيدا بلاك ستارز ضد اوتوهو - 6:00 مساء - بي إن سبورت 7

سان بيدرو ضد أولمبيك آسفي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 9

الزمالك ضد المصري - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

شباب بلوزداد ضد ستيلينبوش - 9:00 - بي إن سبورت 8

الوداد الرياضي ضد منيما - 9:00 مساء - بي إن سبورت 5