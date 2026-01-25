بينهم الزمالك ضد المصري.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الأحد الموافق 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ستاد برج.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يدخل المصري اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الأفريقية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".