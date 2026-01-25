بينهم الزمالك ضد المصري.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كشف مؤمن زكريا، المدير الإداري لنادي سوهاج، عن تفاصيل التعاقد مع اللاعب الروسي ميخائيل قادماً من الدوري الروسي.

أوضح زكريا في تصريحات تلفزيونية أن شركة لشبونة البرتغالية الراعي الرسمي لنادي سوهاج والتي تضم كابتن ربيع ياسين ومصطفى عفروتو، هي من عرضت اللاعب على النادي، وتمت دراسة ملفه واختباره قبل إتمام التعاقد.

وأشار المدير الإداري إلى أن ميخائيل لاعب جيد للغاية ويتم تجهيز الفريق حالياً لمواجهته القادمة أمام الألمونيوم يوم الاثنين في دوري القسم الثاني "ب".

وأضاف زكريا أن اللاعب روسي الأصل وولد عام 1993 أي يبلغ من العمر 33 سنة، لافتاً إلى أن مشكلته الوحيدة ستكون التكيف مع أشعة الشمس المصرية، بعد أن اعتاد على الأجواء في روسيا.