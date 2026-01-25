مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"الوزير موقفش جنبي".. تصريحات مفاجئة من حلمي طولان بخصوص قيادته لمنتخب مصر الثاني

كتب : نهي خورشيد

04:08 ص 25/01/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
  • عرض 12 صورة
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
  • عرض 12 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 12 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 12 صورة
    حلمي طولان مدرب سموحة السابق
  • عرض 12 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 12 صورة
    حلمي طولان
  • عرض 12 صورة
    دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
  • عرض 12 صورة
    كأس العرب
  • عرض 12 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية
  • عرض 12 صورة
    منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حلمي طولان عن كواليس صعبة عاشها خلال فترة قيادته لمنتخب مصر الثاني.

وأكد طولان في تصريحات تلفزيونية أنه لو أتيحت له فرصة العودة بالزمن لما قبل خوض هذه التجربة لم يقبلها، نظراً لما تعرض له من ضغوط وانتقادات حادة من مختلف الأطراف.

أوضح أن تجربة كأس العرب استنزفت منه الكثير وأثرت سلباً على رصيده الفني، مشيراً إلى أنه واجه حملة هجوم واسعة دون الحصول على الدعم الكافي.

وأشار المدير الفني إلى أن وزير الرياضة لم يقف إلى جانبه في تلك الفترة، بسبب موقفه الرافض لتأجيل مباريات فريق بيراميدز، موضحاً أنه فضل ترك هذا الملف بالكامل لرابطة الأندية دون التدخل فيه.

وأضاف طولان أن هناك أطرافاً تعمدت العمل على إفشال تجربته وتشويه صورته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هاني أبو ريدة لن يهاجمه على الإطلاق، لعلمه التام بحجم الجهد الذي بذله لخدمة كرة القدم المصرية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حلمى طولان وزير الوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي هانى أبوريدة منتخب مصر الثاني كأس العرب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
علاقات

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
نائب وزير الخارجية الروسي: عودة العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى طبيعتها
شئون عربية و دولية

نائب وزير الخارجية الروسي: عودة العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى طبيعتها
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25-1-2026.. شبورة ورياح
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25-1-2026.. شبورة ورياح
هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
علاقات

هل تستطيع الثعابين استشعار الكوارث الطبيعية قبل وقوعها؟
"لو بادر بالسلام لن أتردد".. حلمي طولان يكشف تفاصيل علاقته مع حسام حسن
رياضة محلية

"لو بادر بالسلام لن أتردد".. حلمي طولان يكشف تفاصيل علاقته مع حسام حسن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام