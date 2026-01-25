كشف حلمي طولان عن كواليس صعبة عاشها خلال فترة قيادته لمنتخب مصر الثاني.

وأكد طولان في تصريحات تلفزيونية أنه لو أتيحت له فرصة العودة بالزمن لما قبل خوض هذه التجربة لم يقبلها، نظراً لما تعرض له من ضغوط وانتقادات حادة من مختلف الأطراف.

أوضح أن تجربة كأس العرب استنزفت منه الكثير وأثرت سلباً على رصيده الفني، مشيراً إلى أنه واجه حملة هجوم واسعة دون الحصول على الدعم الكافي.

وأشار المدير الفني إلى أن وزير الرياضة لم يقف إلى جانبه في تلك الفترة، بسبب موقفه الرافض لتأجيل مباريات فريق بيراميدز، موضحاً أنه فضل ترك هذا الملف بالكامل لرابطة الأندية دون التدخل فيه.

وأضاف طولان أن هناك أطرافاً تعمدت العمل على إفشال تجربته وتشويه صورته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هاني أبو ريدة لن يهاجمه على الإطلاق، لعلمه التام بحجم الجهد الذي بذله لخدمة كرة القدم المصرية