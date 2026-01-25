أول تعليق من دونجا بعد إيقاف تنفيذ حكم رمضان صبحي

كشف حلمي طولان المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، عن طبيعة علاقته مع حسام حسن.

وأكد طولان في تصريحات تلفزيونية أنه لن يكون المبادر بالسلام في حال جمعتهما مواجهة أو لقاء عابر، إلا إذا كان حسام حسن هو من يبدأ بالتحية.

وأوضح مدرب الفراعنة أنه في حال بادر حسام حسن بالسلام، فلن يتردد في الرد، مشيراً إلى أن موقفه لا يعكس أي عداء شخصي، وإنما يأتي في إطار تحفظ ناتج عن مواقف سابقة جمعت الطرفين.