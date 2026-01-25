مباريات الأمس
"لو بادر بالسلام لن أتردد".. حلمي طولان يكشف تفاصيل علاقته مع حسام حسن

كتب : نهي خورشيد

04:04 ص 25/01/2026
    حسام حسن
    حسام حسن (2)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (3) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (5) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (2) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (6) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (9) (1)
    صور نادرة لحسام وإبراهيم حسن (8) (1)
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان

كشف حلمي طولان المدير الفني السابق لمنتخب مصر الثاني، عن طبيعة علاقته مع حسام حسن.

وأكد طولان في تصريحات تلفزيونية أنه لن يكون المبادر بالسلام في حال جمعتهما مواجهة أو لقاء عابر، إلا إذا كان حسام حسن هو من يبدأ بالتحية.

وأوضح مدرب الفراعنة أنه في حال بادر حسام حسن بالسلام، فلن يتردد في الرد، مشيراً إلى أن موقفه لا يعكس أي عداء شخصي، وإنما يأتي في إطار تحفظ ناتج عن مواقف سابقة جمعت الطرفين.

حلمي طولان حسام حسن خلافات حسام حسن وحلمي طولان تصريحات حلمي طولان

