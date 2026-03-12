كشف كل من عمر ومحمد الدماطي عن واحدة من أصعب الفترات المالية التي مرت بها شركة "دومتي"، وهي أزمة تقلبات سعر الصرف في عام 2016، موضحين كيف تسببت الديون الدولارية في خسارة مفاجئة، وكيف تعاملت الإدارة مع هذا التحدي الكبير.

صدمة الدولار ومديونية الـ 130 مليوناً

قال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دومتي"، إن أكبر خسارة واجهته في مسيرته المهنية كانت عام 2016، حين قفز سعر الدولار من 8 إلى 16 جنيهاً بشكل مفاجئ. وأوضح أن الشركة وجدت نفسها أمام خسائر تقدر بنحو 120 إلى 130 مليون جنيه في لحظة واحدة، نتيجة مديونية دولارية كانت تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دولار.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار"، أن السبب وراء هذه الفجوة المالية كان "تأخيرات الاعتمادات المستندية" لمواد خام مثل لبن البودرة والورق، والتي كانت تُفتح لمدد تصل إلى 4 أشهر، مشيراً إلى أن هذه التجربة القاسية كانت درساً إدارياً جديداً في كيفية التعامل مع تقلبات السوق غير المتوقعة.

الثقة العائلية فوق الخسائر المالية

من جانبه، قال عمر الدماطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن هذه الخسارة الضخمة، رغم أنها التهمت أرباح عام كامل أو أكثر، لم تكن سبباً في أي خلاف مع ابنه محمد. وأكد بوضوح: "لم يحدث أي شجار، لقد كانت ضربة قوية (هبدة جامدة) لكنها كانت نتيجة طبيعية لظروف السوق المتقلبة في ذلك الوقت".

وذكر عمر الدماطي، أن فلسفته في الإدارة تقوم على البحث عن الحلول بدلاً من توجيه اللوم، مؤكداً أن تجاوز الأزمات المالية الكبرى يتطلب رباطة جأش وقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بناءً على الخبرة العملية المكتسبة من مواجهة تحديات الواقع.