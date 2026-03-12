إعلان

بعد زيادة البنزين..وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذكرة المترو

كتب : عمرو صالح

02:07 ص 12/03/2026
تصوير- هاني رجب:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن أسعار البترول ارتفعت ثلاث مرات من قبل دون أن يتم تحريك أسعار التذاكر.

هل سيرتفع سعر تذكرة المترو؟

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعامل مع الضغوط من خلال تنمية مواردها، عبر جذب استثمارات جديدة، وزيادة عوائد الإعلانات، والحصول على دعم من وزارة المالية، بدلًا من تحميل المواطن أعباء إضافية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى نظمه حزب الجبهة الوطنية لمناقشة تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم وزير التموين.

أسعار البنزين

‎وأعلنت وزارة البترول رسميًا تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات
‎وذكر بيان صادر عن وزارة البترول: «تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها اسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً»
‎وجاءت التعديلات على النحو التالى:
‎- بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر

‎- بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر

‎- بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

‎- سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر

‎- بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم

