هجوم يستهدف ناقلتي وقود في المياه الإقليمية العراقية.. ما مصير الطاقم؟

كتب : محمد أبو بكر

01:42 ص 12/03/2026 تعديل في 01:58 ص

هجوم يستهدف ناقلتي وقود

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن ناقلتين نفطيتين تعرضتا إلى عمل تخريبي وجبان داخل العراق.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن عملية الاستهداف وقعت داخل المياه الإقليمية العراقية.

وأضافت الخلية أنه تم إنقاذ 38 من أفراد الطواقم، فيما فارق أحدهم الحياة.

وكان مسؤول في أحد موانئ العراق، قال إن ناقلتي وقود عراقي أجنبيتين تعرضتا لهجوم في المياه الإقليمية، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما.

وفي السياق ذاته، أكد مدير عام موانئ العراق، أنه تم إنقاذ 25 بحارًا أجنبيًا كانوا على متن الناقلتين المستهدفتين.

وأشار مدير عام موانئ العراق، إلى أنهم جميعًا بصحة جيدة، بحسب وكالة رويترز.

