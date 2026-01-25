أول تعليق من دونجا بعد إيقاف تنفيذ حكم رمضان صبحي

"أنا مش تاجر مخدرات".. حلمي طولان يرد على اتهامات الواسطة في قيادة منتخب

القاهرة – مصراوي

نشر نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لرمضان صبحي.

وشارك دونجا متابعيه خلال خاصية "الستوري" صورا للاعب رمضان صبحي عقب إيقاف تنفيذ حكم رمضان صبحي.

وعلق دونجا على الصورة قائلا: "الحمد لله"

ويذكر أن محكمة جنايات الجيزة، وافقت على استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.