مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من دونجا بعد إيقاف تنفيذ حكم رمضان صبحي

كتب : مصراوي

03:07 ص 25/01/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (3)
  • عرض 19 صورة
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (1)
  • عرض 19 صورة
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (4)
  • عرض 19 صورة
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (2)
  • عرض 19 صورة
    رمضان صبحي (5)
  • عرض 19 صورة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
  • عرض 19 صورة
    وصول الكابتن رمضان صبحي
  • عرض 19 صورة
    حبس رمضان صبحي
  • عرض 19 صورة
    أثناء محاكمة محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 19 صورة
    لحظة وصول رمضان صبحي
  • عرض 19 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 19 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 19 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 19 صورة
    مروان حمدي ورمضان صبحي (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    رمضان صبحي والخطيب (5)
  • عرض 19 صورة
    رمضان صبحي (2)
  • عرض 19 صورة
    إكرامي ورمضان صبحي
  • عرض 19 صورة
    رمضان صبحي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

نشر نبيل عماد دونجا، لاعب الزمالك الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لرمضان صبحي.

وشارك دونجا متابعيه خلال خاصية "الستوري" صورا للاعب رمضان صبحي عقب إيقاف تنفيذ حكم رمضان صبحي.

وعلق دونجا على الصورة قائلا: "الحمد لله"

ويذكر أن محكمة جنايات الجيزة، وافقت على استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي اخبار رمضان صبحي استئناف رمضان صبحي قضية رمضان صبحى دونجا الزمالك الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برلمانية: توجيهات الرئيس بتنظيم استخدام الأطفال للهواتف خطوة مهمة لحماية
أخبار مصر

برلمانية: توجيهات الرئيس بتنظيم استخدام الأطفال للهواتف خطوة مهمة لحماية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25-1-2026.. شبورة ورياح
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25-1-2026.. شبورة ورياح
فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج
أجنبي

فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج
عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
أخبار مصر

عمرو أديب يشيد بعاملة مصرية جذبت أنظار العالم من داخل دورات مياه الأهرامات
كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء
علاقات

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام