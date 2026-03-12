قبل القرعة بساعات.. الزمالك يعترض على استخدام الذكاء الاصطناعي

تلوح في الأفق أزمة جديدة قبل إجراء قرعة الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، بعد تمسك نادي الزمالك بإجراء القرعة بالطريقة اليدوية ورفضه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور الثاني من المسابقة مساء اليوم الخميس، وفق ما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك لتحديد مواجهات المرحلة الحاسمة من البطولة.

الزمالك يرفض الذكاء الاصطناعي في القرعة

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن إدارة النادي ترى أن الطريقة التقليدية بحضور مندوبي الأندية وإجراء القرعة بشكل يدوي أكثر ضمانًا للشفافية، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية من المنافسة على اللقب.

وأضاف المصدر أن مسؤولي الزمالك يفضلون الاعتماد على الآلية المتعارف عليها في مثل هذه المناسبات، لضمان وضوح الإجراءات أمام جميع الأندية المشاركة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي برصيد 43 نقطة، رغم الخسارة من إنبي أمس الأربعاء بهدف دون رد.

