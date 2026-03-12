حسام حسن يستقر على ضم "قطة" للمنتخب بعد تألقه مع بيراميدز

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن على ضم أحمد عاطف "قطة" لاعب نادي بيراميدز إلى معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته خلال شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، وأبرزها المشاركة في كأس العالم 2026.

ووفقا لمصدر مطلع، قرار ضم اللاعب جاء بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح أحد العناصر المؤثرة في تشكيل فريقه بفضل أدائه القوي وقدرته على صناعة الفارق في المباريات.

قطة يسجل 4 أهداف مع بيراميدز

ويُعد قطة أحد أبرز نجوم دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، ليساهم بشكل كبير في مشوار فريقه بالبطولة القارية.

وخاض اللاعب مع بيراميدز 72 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفًا وصناعة 3 أهداف، فيما تبلغ قيمته التسويقية…