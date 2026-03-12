أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن أولويته القصوى في المواجهة الحالية هي "منع إيران من حيازة السلاح النووي"، معتبرا ذلك هدفا يعلو فوق أي "مكاسب مادية" ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

الولايات المتحدة تُجني المليارات

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى قوة المركز النفطي لبلاده قائلا: "الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير، لذا عندما ترتفع أسعار النفط، فإننا نجني الكثير من الأموال"، موضحا أن هذه القوة الاقتصادية تمنح واشنطن مرونة أكبر في إدارة الصراع الحالي.

مواجهة "إمبراطورية الشر"

تابع ترامب في منشوره: "لكن الأكثر أهمية واهتماما بالنسبة لي كرئيس هو منع الإمبراطورية الشريرة، إيران، من امتلاك أسلحة نووية وتدمير الشرق الأوسط والعالم بأسره"، مشددا بلهجة حازمة على أنه "لن يُسمح أبدا بحدوث ذلك"، في إشارة واضحة لاستمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق هذا الهدف.

قفزة في الأسعار وسط نيران الخليج

يأتي تصريح دونالد ترامب في وقت سجلت فيه أسعار النفط الخام ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس. ويُرجع خبراء هذا الارتفاع إلى تزايد مخاطر تعطل الإمدادات العالمية، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة وهجمات إيران المتكررة على حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز.