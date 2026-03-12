تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "العائد" بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض الموسم الحالي، والمقدمة بالمجان بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض لفرقة قومية الإسكندرية، عن نص "دوار بحر" للكاتب محمد علي إبراهيم، كتابة ياسر أحمد، وإخراج سامح الحضري، وتدور أحداثه حول فكرة الصراع على السٌلطة، ويطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات الإنسانية، وهل يمكن للصديق أن يخسر صديقه في سبيل الوصول إلى كرسي الحكم.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، ويستمر عرضه لمدة أسبوع بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

"العائد" بطولة ريهام عبد الرازق، نور مصطفى، محمود سعد، نزار صلاح، محمود السيد، ليديا ويليام، سارة حامد، أحمد البنا، علي فاضل، أحمد تامر، أدهم محمود، مينا مدحت، محمد نصر، علي إبراهيم، أحمد حامد، محمد إبراهيم، أمير زويل، أشرف جابر، أحمد عبد الوهاب، آلاء سامي، شريهان زاهر، عبد الله عادل، محمد حموري، محمد سعيد، ياسر أحمد، وغانم المصري.

سينوغرافيا إبراهيم الفرن، إعداد موسيقي محمد إبراهيم، تنفيذ موسيقي محمود رمضان، ملابس حسام عبد الحميد، مدير خشبة المسرح علاء شكري، مخرج منفذ باسم رزق وتامر عبد الوهاب، هيئة الإخراج محمود رمضان، مي رستم، دينا عبد ا

لغني، وحبيبة عصام.