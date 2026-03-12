أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، مؤكدة أن الامتحان سيضم 35 سؤالًا إجماليًا.

وأوضحت الوزارة أن السؤالين المقالية سيكون لكل منهما درجتين، بينما تمنح كل الأسئلة الموضوعية درجة واحدة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026.

تفاصيل امتحان الإحصاء

وأوضحت الوزارة أن تفاصيل امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2026 كالتالي:

عدد الأسئلة الإجمالي: 35 سؤالًا.

الأسئلة المقالية: سؤالين، درجتين لكل سؤال.

الأسئلة الموضوعية: درجة واحدة لكل سؤال.

الشعبة المخصصة: الشعبة الأدبية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تبدأ امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2026، وتشمل جميع المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي في جميع الشعب، بما يتيح للطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات.

