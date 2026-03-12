إعلان

للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

01:37 م 12/03/2026

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحان مادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2026، مؤكدة أن الامتحان سيضم 35 سؤالًا إجماليًا.

وأوضحت الوزارة أن السؤالين المقالية سيكون لكل منهما درجتين، بينما تمنح كل الأسئلة الموضوعية درجة واحدة، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الإحصاء وفق جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2026.

تفاصيل امتحان الإحصاء

وأوضحت الوزارة أن تفاصيل امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2026 كالتالي:

عدد الأسئلة الإجمالي: 35 سؤالًا.

الأسئلة المقالية: سؤالين، درجتين لكل سؤال.

الأسئلة الموضوعية: درجة واحدة لكل سؤال.

الشعبة المخصصة: الشعبة الأدبية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026

وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تبدأ امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من يوم 20 يونيو 2026، وتشمل جميع المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي في جميع الشعب، بما يتيح للطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات.

اقرأ أيضاً:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة
لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الثانوية العامة 2026 امتحان الإحصاء الشعبة الأدبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف ستنتهي هذه الحرب؟ 4 سيناريوهات لما قد يحدث مع إيران
شئون عربية و دولية

كيف ستنتهي هذه الحرب؟ 4 سيناريوهات لما قد يحدث مع إيران
ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
شئون عربية و دولية

ثقب كبير في برج بدبي بعد اصطدام طائرة مسيّرة بالمبنى
الأمور تغيرت.. إيران تضع شرطا وحيدا للمشاركة في كأس العالم 2026
رياضة محلية

الأمور تغيرت.. إيران تضع شرطا وحيدا للمشاركة في كأس العالم 2026
مدبولي يستعرض خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2027/2026
أخبار مصر

مدبولي يستعرض خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2027/2026
كواليس ليلة الرعب داخل شقة مدرس خليجي بالهرم.. صديقته استعانت بـ 4 سائقين
حوادث وقضايا

كواليس ليلة الرعب داخل شقة مدرس خليجي بالهرم.. صديقته استعانت بـ 4 سائقين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026