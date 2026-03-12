أوضحت لائحة رابطة الأندية المصرية الخاصة بالموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، شروط استقدام حكام أجانب للمباريات.

ومع نهاية الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، وقبل قرعة الدور الثاني، انتشرت أنباء عن رغبة الأهلي في استقدام حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز.

شروط استقدام حكام أجانب لمباريات "مرحلة الحسم" بالدوري

ينص البند الـ12 من المادة رقم 46 في لائحة موسم 2025-2026 على: "في حالة طلب إدارة الرابطة أو أياً من الأندية تعيين حكام أجانب لأي مباراة من مباريات الدوري يلتزم النادي صاحب الطلب بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة، بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل كما يجوز لأي ناد طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم على أن تدفع رسوم استقدام الحكام لخزينة الاتحاد مع الطلب المقدم".

وأشارت البند رقم 13 من نفس المادة إلى أنه في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام الحكام الأجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب".

