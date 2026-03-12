مباريات الأمس
الدوري الأوروبي

بولونيا

- -
19:45

روما

الدوري الأوروبي

ليل

- -
19:45

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليون

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ميتييلاند

الدوري الأوروبي

فيرينكفاروسي

- -
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

فرايبورج

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

التعاون

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
21:00

بتروجت

كرة السلة

الزمالك

- -
21:00

الجزيرة

قبل مرحلة الحسم.. شروط استقدام حكام أجانب لمباريات الدوري المصري

كتب : هند عواد

01:56 م 12/03/2026

الدوري المصري

أوضحت لائحة رابطة الأندية المصرية الخاصة بالموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، شروط استقدام حكام أجانب للمباريات.

ومع نهاية الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، وقبل قرعة الدور الثاني، انتشرت أنباء عن رغبة الأهلي في استقدام حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز.

شروط استقدام حكام أجانب لمباريات "مرحلة الحسم" بالدوري

ينص البند الـ12 من المادة رقم 46 في لائحة موسم 2025-2026 على: "في حالة طلب إدارة الرابطة أو أياً من الأندية تعيين حكام أجانب لأي مباراة من مباريات الدوري يلتزم النادي صاحب الطلب بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة، بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل كما يجوز لأي ناد طلب حكام أجانب لمباريات محددة من بداية الموسم على أن تدفع رسوم استقدام الحكام لخزينة الاتحاد مع الطلب المقدم".

شروط استقدام حكام أجانب

وأشارت البند رقم 13 من نفس المادة إلى أنه في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام الحكام الأجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب".

الدوري المصري الأهلي الزمالك

