مباحث التموين تلاحق تجار المستلزمات الطبية "المغشوشة" في القاهرة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لقطاع الأمن الإقتصادى،بوزارة الداخلية، أكثر من مليون قطعة مستلزمات طبية في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.



مباحث التموين شنت حملة مكبرة على الأسواق، إذ عثرت داخل مخزن "بدون ترخيص" على أكثر من مليون قطعة مستلزمات طبية. سرنجات، و قفازات طبية، و ضمادة عين، و رباط ضاغط، ومسحات كحولية، و شكاكات، و شاش، و فازلين - لاصق طبى" مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها، في منطقة السيدة زينب بالقاهرة بدون مستندات دالة على مصدرها تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.