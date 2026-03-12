إعلان

مباحث التموين تلاحق تجار المستلزمات الطبية "المغشوشة" في القاهرة

كتب : علاء عمران

04:45 م 12/03/2026

مستلزمات طبية مغشوشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لقطاع الأمن الإقتصادى،بوزارة الداخلية، أكثر من مليون قطعة مستلزمات طبية في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.


مباحث التموين شنت حملة مكبرة على الأسواق، إذ عثرت داخل مخزن "بدون ترخيص" على أكثر من مليون قطعة مستلزمات طبية. سرنجات، و قفازات طبية، و ضمادة عين، و رباط ضاغط، ومسحات كحولية، و شكاكات، و شاش، و فازلين - لاصق طبى" مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مصدرها، في منطقة السيدة زينب بالقاهرة بدون مستندات دالة على مصدرها تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسلزمات طبية مغشوشة باحث التموين لداخلية لغش التجاري لسيدة زينب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
أخبار وتقارير

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
تحذيرات سرية من الاستخبارات الأمريكية بشأن الانتقام الإيراني… ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

تحذيرات سرية من الاستخبارات الأمريكية بشأن الانتقام الإيراني… ماذا يحدث؟
للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026
مدارس

للشعبة الأدبية.. مواصفات امتحان الإحصاء في الثانوية العامة 2026
لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
أخبار مصر

لرفع كمرات المونوريل.. غلق كلي بشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان على مراحل
فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان
جنة الصائم

فيديو- بكاء وخشوع إمام المسجد النبوي في دعاء ليلة 23 رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا