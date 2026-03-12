مباريات الأمس
أول قرار من معتمد جمال بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

كتب : محمد خيري

12:08 م 12/03/2026
قرر معتمد جمال، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة قصيرة بهدف تخفيف حالة الإجهاد الناتجة عن ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، إلى جانب منح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل السفر إلى الكونغو.

بعثة الزمالك تغادر إلى الكونغو مساء اليوم

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك في العاشرة مساء اليوم متجهة إلى جمهورية الكونغو، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام فريق أوتوهو في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يُذكر أن الزمالك تلقى خسارة أمام إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ليتوقف رصيد الفريق عند 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك إنبي الدوري المصري معتمد جمال

من قلب طهران.. هل نجح "رهان ترامب" لإضعاف الداخل الإيراني؟
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا