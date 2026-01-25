مباريات الأمس
"كأس عاصمة مصر بلا قيمة".. حلمي طولان يوجه انتقادات حادة إلى منظومة الكرة المصرية

كتب : نهي خورشيد

01:18 ص 25/01/2026
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان
    حلمي طولان في مباراة الأردن
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (2)
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (2)
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
    نقاش حاد بين محمد شريف ومدرب منتخب مصر حلمي طولان (1)
    وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و حلمي طولان مدرب المنتخب

وجه حلمي طولان نجم الزمالك الأسبق انتقادات حادة لمنظومة كرة القدم المصرية، مؤكداً أن بطولة كأس عاصمة مصر لا تمثل أي إضافة حقيقية.

وأوضح طولان في تصريحات تلفزيونية أن الدوري المصري فقد قيمته الفنية والتنظيمية لافتاً إلى تراجع تصنيفه عالمياً ليصل إلى المركز 135، وهو ما يعكس حجم الأزمة ويستدعي مراجعة شاملة لنظام المسابقة.

وانتقد طولان استمرار العمل بنظام الدوري الاستثنائي للموسم الخامس على التوالي، معتبراً أن هذا الشكل هو الأكثر ارتباكاً وغموضاً من حيث جدول المباريات وآلية المنافسة.

وتساءل طولان عن غياب مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية، في ظل خوض بعض الفرق مبارياتها خارج ملاعبها، وهو ما يؤثر على عدالة المنافسة ويزيد من أزمات المسابقة المحلية.

