زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن واشنطن حققت "الانتصار في إيران"، معتبرا أن العمليات العسكرية حُسمت لصالح بلاده، دون تقديم أدلة جوهرية تدعم هذه المزاعم.

وأكد ترامب: "دعوني أقول إننا فزنا. كما تعلمون، لا أحد يحب أن يقول مبكرا جدا إنه فاز. لقد فزنا. في الساعة الأولى انتهى الأمر، لكننا فزنا".

رسائل متضاربة حول الانتصار في إيران

وشهدت رسائل ترامب بشأن المدة التي ستستمر فيها الحرب تباينا ملحوظا؛ حيث صرح في أوقات سابقة أن العمليات متقدمة بشكل كبير عن الجدول الزمني وأنها قد تستغرق من 4 إلى 6 أسابيع.

وفي حين أكد "انتصرنا بالفعل... لكننا لم ننتصر بما فيه الكفاية"، وصف الضربات العسكرية في مناسبات أخرى بأنها "حرب" و"رحلة قصيرة"، مما أثار تساؤلات حول المعنى الفعلي لإعلان "الانتصار في إيران" ومدى تطابقه مع الواقع الميداني المستمر.

كواليس تسمية عملية "الغضب الملحمي"

وخلال خطاب ألقاه في ولاية كنتاكي، كشف الرئيس الأمريكي للحشد كيف توصل إلى اختيار اسم "عملية الغضب الملحمي" التي مهدت لإعلان الانتصار في إيران.

وأوضح ترامب: "لقد أعطوني حوالي 20 اسما، وكنت على وشك النوم ولم يعجبني أي منها. ثم رأيت اسم (إبيك فيوري)، فقلت: يعجبني هذا الاسم"، ليعتمد رسميا كعنوان للحملة العسكرية الجارية.

تكلفة الهجمات الأمريكية على إيران

تزامناًمع إعلان الانتصار في إيران، أبلغ البنتاجون المشرعين الأمريكيين في الكونجرس خلال جلسة إحاطة خاصة يوم الثلاثاء أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة الحرب بلغت ما لا يقل عن 11 مليار دولار في الأيام الـ6 الأولى فقط، وذلك وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" عن مصدرين مطلعين.

وأكدت ش"سي إن إن"، في تقارير سابقة أن الجيش الأمريكي استهلك ذخائر بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار خلال أول يومين فقط من اندلاع الصراع، مما يعكس الحجم المالي الضخم المطلوب لدعم استمرار هذه العمليات.