متحدية إيران.. مجموعة السبع تدرس مرافقة السفن لحماية الملاحة في مضيق هرمز

كتب : محمود الطوخي

01:46 ص 12/03/2026

مجموعة الدول السبع الصناعية

قالت شبكة "سي إن إن"، الأمريكية، الأربعاء، إن ممثلي مجموعة الدول السبع، اجتمعوا عبر مؤتمر الفيديو لمناقشة التداعيات الاقتصادية العميقة للحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على تعطيل سلاسل الإمداد العالمية.

حماية سلاسل الإمداد التجارية

وضم الاجتماع ممثلين عن كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان الصادر عن المجموعة، أن الأعضاء يدرسون "إمكانية توفير مرافقة للسفن عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك"، نظرا لأن الحرب مع إيران تعطل سلاسل الإمداد وتعرض الشحن الدولي لخطر داهم.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم إجراء مناقشات مكثفة مع شركات الشحن والناقلين وشركات التأمين لبلورة هذه الخطة.

ألغام إيرانية وتهديد سلاسل الإمداد

وأفادت مصادر مطلعة، بأن إيران أغلقت فعليا مضيق هرمز الذي يعد ممرا ملاحيا رئيسيا لإمدادات الطاقة العالمية، مستخدمة أساليب عسكرية منها "زرع الألغام" البحرية، وهو ما يمثل تهديدا لانسيابية سلاسل الإمداد.

التنسيق الخليجي والأمن الغذائي

وأضاف البيان، أن مجموعة الدول السبع ستسعى لتعزيز التنسيق فيما بينها ومع دول الخليج العربي لمعالجة التداعيات الاقتصادية للحرب، بما يشمل تخفيف الآثار السلبية على المزارعين وحماية الأمن الغذائي العالمي المرتبط بانتظام سلاسل الإمداد.

وأكدت مجموع السبع، على أن هذا الوضع يسلط الضوء على الأهمية القصوى للسعي نحو تحقيق استقلال الطاقة والكهرباء، من أجل تقليل الاعتماد الدولي على المناطق المعرضة للاضطرابات الجيوسياسية.

الحرب في إيران مضيق هرمز مجموعة السبع سلاسل التوريد العالمية أمريكا وإسرائيل

