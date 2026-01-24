بعد إيقاف حبسه.. محامي رمضان صبحي يكشف لمصراوي مصير عقوبة المنشطات

كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مصير اللاعب من العودة لممارسة كرة القدم، بعد قبول استئناف اللاعب على حكم حبسه سنة في قضية التزوير.

وقضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في القضية التي يُتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وبعد حبس رمضان صبحي في قضية التزوير، تلقى اللاعب صدمة أخرى، بقرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، بإيقافه لمدة 4 سنوات، بسبب التلاعب في عينة المنشطات.

وقال محامي رمضان صبحي في تصريحات خاصة لمصراوي: "قدمنا طعنا للمحكمة السويسرية الفيدرالية منذ صدور القرار وننتظر الرد، ولكن حاليا بعدما أخذ حكم وإيقاف تنفيذ في انتظار خروجه، وسنقدم طلب تعليق للمحكمة".

وأضاف: "طلب التعليق سيكون للنظر في الأمر، الاستئناف يأخذ وقتا، لكن إذا قدمنا طلب وقف قرار الكاس لحين الفصل في الاستئناف، سيكون في وقت أقل، لأنها أمور عاجلة".

اقرأ أيضًا:

بينهم ليفربول ضد بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



7 لاعبين على طاولة الأهلي والزمالك لتجديد عقودهم



