جلسة حاسمة اليوم بين سيراميكا كليوباترا ولاعب الأهلي

كتب-مراسل مصراوي:

12:38 م 24/01/2026
ينهي نادي سيراميكا كليوباترا، اتفاقه مع أحمد عابدين مدافع الأهلي، اليوم السبت، على أن يخوض اللاعب أول مران له مع الفريق بعدها.

وقال مصدر مطلع لمصراوي: "سيراميكا كليوباترا يعقد جلسة اليوم مع أحمد عابدين للاتفاق على المقابل المالي، وذلك لاستعارته لمدة 6 أشهر ثم بعدها يوقع ويخوض أول مران له مع الفريق".

وكان سيراميكا كليوباترا، طلع قطع إعارة أحمد رمضان بيكهام وعودته للفريق أو استعارة أحمد عابدين، وبعد عرض الأمر على ييس توروب المدير الفني للأهلي، رفض رحيل بيكهام.

أحمد عابدين الأهلي سيراميكا كليوباترا جلسة بين سيراميكا كليوباترا وأحمد عابدين

