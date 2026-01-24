أكثر من 100 مليون جنيه.. كم يحتاج الزمالك لفتح قيده قبل غلق الميركاتو؟

يحتاج نادي الزمالك لأكثر من 100 مليون جنيه مصري، لحل أزمة إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضه للإيقاف العاشر.

ولم يجرِ الزمالك أي صفقة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، التي تنتهي يوم 8 فبراير المقبل، بسبب إيقاف قيد الفريق.

إيقاف قيد جديد للزمالك

تعرض الزمالك لإيقاف قيد عاشر، مساء أمس، بسبب مستحقات متأخرة من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الحالي، لصالح ناديه السابق أوليكساندريا الأوكراني، وتصل إلى 800 ألف دولار.

وجاء إيقاف قيد الزمالك، بسبب 10 قضايا تخص لاعبين ومدربين سابقين بالفريق، إضافة إلى أندية بعض لاعبي الفريق حاليًا، يمكن الإطلاع على تفاصيلها من هنا.

ويحتاج الزمالك إلى ما يقرب من 2 مليون و275 ألف دولار (112 مليون جنيه مصري)، لإنهاء هذه القضايا وفتح قيد الفريق.

اقرأ أيضًا:

بينهم ليفربول ضد بورنموث.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة



7 لاعبين على طاولة الأهلي والزمالك لتجديد عقودهم



