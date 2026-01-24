كشف حمادة صدقي المدرب السابق لمنتخب مصر، كواليس الاتصال الذي تلقاه من أحمد حسام ميدو عقب تصريحاته الأخيرة المثيرة بشأن الجيل الذهبي للفراعنة.

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية إن تصريحات ميدو تسببت في حالة غضب داخل الوسط الكروي، مضيفاً أن الجميع مستاء مما قيل، ولو كانت هذه الأمور صحيحة، لما كنا نجلس الآن ونتحدث عن كرة القدم.

وأوضح المدرب السابق أن الإنجازات التي حققها المنتخب جاءت نتيجة عمل شاق وتضحيات كبيرة، مشدداً على أن من غير المقبول التقليل من هذا المجهود أو التشكيك فيه بتصريحات تسيء لتاريخ جيل كامل.

وكشف حمادة صدقي عن تفاصيل المكالمة التي جمعته بميدو، قائلاً إن الأخير تواصل معه واعتذر عن ذكر اسمه ضمن تصريحاته، كما قدم اعتذاراً عاماً عما قاله دون أن ينفي تلك التصريحات بشكل صريح، مكتفياً بالاعتذار عنها.

وأضاف صدقي أنه لم يكن يرغب في الخوض في هذا الجدل، خاصة أنه يكن تقدير كبير لميدو على المستوى الشخصي، مشيراً إلى وجود مواقف عديدة محترمة جمعتهما خلال فترة العمل مع المنتخب.

وأشار إلى أن الاستياء لم يقتصر على الجهاز الفني أو اللاعبين فقط، بل امتد حتى إلى عمال غرف الملابس الذين عملوا مع المنتخب في تلك الفترة، إذ تواصلوا معه وأعربوا عن غضبهم مما تم تداوله.

وعن حديث ميدو المتعلق بالقميص رقم 5، علق صدقي ساخراً "هل كانت مهمتي أن أحدد لميدو رقم القميص الذي سيرتديه؟".

واختتم المدرب السابق تصريحاته بالتأكيد على أن ميدو كان يتحدث عن أمور كثيرة تدور في ذهنه، إلا أن الأمر يتطلب اعتذاراً واضح وصريح للجيل بأكمله.