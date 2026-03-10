استقبل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، بمقر الاتحاد في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في زيارة رسمية تناولت سبل دعم المنظومة الرياضية وكرة القدم على وجه الخصوص.

تفاصيل زيارة الوزير لاتحاد الكرة

واصطحب أبو ريدة الوزير في جولة داخل أروقة مركز المنتخبات الوطنية، عقب جلسة ودية مع أعضاء مجلس الإدارة، لبحث أطر التعاون بين الاتحاد والوزارة خلال المرحلة المقبلة، مؤكّدًا حرص الاتحاد على العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المنتخبات الوطنية وإسعاد جماهير الكرة المصرية.

وخلال اللقاء، شدد وزير الشباب والرياضة على أن الهدف المشترك في مختلف الألعاب الرياضية، وعلى رأسها كرة القدم، هو إنجاح المنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن كرة القدم تُعد اللعبة الأكثر شعبية وانتشارًا عالميًا.

وأكد الوزير أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وستواصل تقديم الدعم الكامل للاتحاد المصري لكرة القدم بما يسهم في تطوير اللعبة وتعزيز نجاح منظومة كرة القدم المصرية، مشيدًا بوجود العديد من الكفاءات المصرية في المناصب الدولية والقارية، وهو ما يعكس قوة الحضور المصري ودعم القيادة السياسية للدولة لأبنائها في مختلف المحافل.

أبو ريدة يرحب بزيارة الوزير

من جانبه، رحب أبو ريدة بزيارة الوزير، مؤكدًا أن العمل داخل الاتحاد يتم بروح الفريق الواحد لخدمة المنتخبات الوطنية، كما حضر الجلسة كل من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة وليد درويش، محمد أبو حسين، طارق أبو العنين، إيناس مظهر، إلى جانب مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد.

وعلى هامش الزيارة، التقى الوزير بلاعبي منتخب مصر مواليد 2009 والجهازين الفني والإداري والطبي بقيادة حسين عبد اللطيف، مشيدًا بما يمتلكه مركز المنتخبات الوطنية من إمكانيات متميزة لاستضافة المعسكرات، ومؤكدًا دعم الدولة الكامل للفريق الذي يستعد للسفر إلى ليبيا يوم 21 من الشهر الجاري لخوض تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.