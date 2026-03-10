أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن موعد سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس 12 مارس 2026، في أحد الفنادق الكبرى.

وتأتي هذه الاحتفالية لتحديد الملامح الأخيرة للمنافسة على لقب الدوري في موسم استثنائي شهد صراعات فنية محتدمة، حيث تضم المرحلة النهائية الأندية التي نجحت في حسم تأهلها، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع لنتائج هذا المسار الفاصل.

إشادة برابطة الأندية

ونالت الرابطة إشادة واسعة نظرًا للقفزة النوعية التي أحدثتها في إدارة المسابقات المحلية، وهو ما تجسد في التنظيم اللوجستي والفني عالي المستوى، مما يعكس نجاح منظومة العمل الجماعي.

كما قدمت الرابطة نموذجًا يحتذى به في الانضباط وتطوير هوية البطولة، وهو ما انعكس على انتظام المواعيد وتحسين المستوى التسويقي للدوري، مما يعزز من قيمة المسابقة كواحدة من أقوى الدوريات في المنطقة، ويؤكد قدرة الكوادر الوطنية على تقديم فعاليات رياضية تليق بمكانة الكرة المصرية وتطلعات جماهيرها.