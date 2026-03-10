مباريات الأمس
نجم الأهلي السابق يطلق تصريحات نارية: لا نحتاج زيزو ولا بن شرقي

كتب : محمد خيري

03:45 م 10/03/2026 تعديل في 03:45 م
أطلق أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي المصري السابق، تصريحات نارية حول صفقات الفريق الأخيرة، مؤكّدًا أن المارد الأحمر لم يكن بحاجة للتعاقد مع كل من أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على أداء أدوارها بكفاءة داخل الملعب، وأن التفاوت الكبير في رواتب اللاعبين كان السبب الرئيسي وراء بعض الأزمات الأخيرة داخل النادي.

وقال أبو مسلم، في تصريحات تلفزيونية على قناة صدى البلد: "الأهلي لا يحتاج لزيزو ولا بن شرقي، فحسين الشحات يؤدي بقوة، وطاهر محمد طاهر كذلك، ومحمد عبد الله الذي انتقل إلى سيراميكا كليوباترا كان يغني الفريق عن هذه الصفقات".

وأضاف نجم الأهلي السابق أن غرفة خلع الملابس تعاني من انفلات بسبب تفاوت الرواتب بين اللاعبين، موضحًا أن زيزو أحيانًا يبتعد عن المشاركة في التغيير ولا يرغب في مصافحة زملائه، في حين كان البرتغالي جوزيه، خلال قيادته للفريق، يسيطر تمامًا على الأوضاع داخل النادي.

أين شخصية الأهلي؟

وتابع أبو مسلم: "أين شخصية لاعبي الأهلي؟ كنا نفوز في الوقت القاتل سابقًا، وهناك مشاكل واضحة في بعض المراكز، فضلًا عن عدم قناعة المدرب ببعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا".

وشدد على أهمية وجود رأس حربة قوي، قائلًا: "الأهلي لم يتعاقد مع مهاجم مؤثر، وانتهت الفرصة حاليًا لضم لاعب يفيد الفريق".

وأتم تصريحاته بالانتقاد لإدارة الفريق، مؤكدًا: "الأهلي استغنى عن عمر كمال عبد الواحد وتعاقد مع أحمد عيد، وأرى أن هذا قرار غير موفق ويعد تهريجًا شديدًا".

