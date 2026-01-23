مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"شاحنة وكراتين".. 3 صور ترصد مشتريات منتخب مصر من المغرب

كتب : نهي خورشيد

07:23 م 23/01/2026 تعديل في 07:40 م
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مشتريات منتخب مصر من المغرب
  • عرض 19 صورة
    مشتريات الفراعنة
  • عرض 19 صورة
    مباراة منتخب مصر والنيجيري (2)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    لاعبي منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    مران منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 19 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 19 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 19 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 19 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل، اليوم الجمعة لقطات من وصول الشاحنات المحملة بمشتريات بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026.

وظهر الجهاز الفني للمنتخب المصري خلال تنظيمه نقل وسفر المشتريات التي قام بها اللاعبون من المحلات المغربية خلال البطولة الأفريقية.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أنهى منتخب مصر مشواره في البطولة، بعد الهزيمة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ما حال دون حصول الفراعنة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان منتخب مصر فقد أيضاً فرصة المنافسة على لقب كأس أمم أفريقيا 2025، بعد خسارته في نصف النهائي أمام منتخب السنغال، بهدف دون رد.

والجدير بالذكر أن منتخب السنغال الأول لكرة القدم توج بلقب كأس الأمم الأفريقية الثاني في تاريخه، بعد فوزه الدراماتيكى على المغرب بهدف نظيف في المباراة النهائية من عمر البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مشتريات الفراعنة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مشتريات منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار
شئون عربية و دولية

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار
عادة خاطئة عند شوي اللحوم على الفحم.. قد تؤدي إلى التسمم
نصائح طبية

عادة خاطئة عند شوي اللحوم على الفحم.. قد تؤدي إلى التسمم
بعد أزمته الصحية.. عبد العزيز مخيون يوجه رسالة للفنان عمرو سعد
زووم

بعد أزمته الصحية.. عبد العزيز مخيون يوجه رسالة للفنان عمرو سعد
3 اتهامات تلاحق المتهمين بواقعة "طالب الجيزة" و27 يناير المحاكمة
حوادث وقضايا

3 اتهامات تلاحق المتهمين بواقعة "طالب الجيزة" و27 يناير المحاكمة

إبراهيم عيسى ينتقد إلغاء إعفاء الهواتف: المصريون بالخارج ليسوا مهربين -(فيديو)
أخبار مصر

إبراهيم عيسى ينتقد إلغاء إعفاء الهواتف: المصريون بالخارج ليسوا مهربين -(فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟