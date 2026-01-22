مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

5 صور لأول ظهور لناصر ماهر في مران بيراميدز

كتب : محمد عبد الهادي

10:44 م 22/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ناصر ماهر في مران بيراميدز
  • عرض 5 صورة
    ناصر ماهر في مران بيراميدز
  • عرض 5 صورة
    ناصر ماهر في مران بيراميدز
  • عرض 5 صورة
    ناصر ماهر في مران بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك النجم الجديد ناصر ماهر لأول مرة في تدريبات نادي بيراميدز، بعد إتمام إجراءات انتقاله قادما من صفوف الزمالك وبعد التحاقه ببعثة الفريق في المغرب.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة على الترحيب بالوافد الجديد في أول تدريب لتحفيزه لبذل أقصى جهد مع زملائه بالفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر ماهر في مران بيراميدز ناصر ماهر بيراميدز الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت.. وحقيقة العودة للشريحة الأولى شهريًا
أخبار مصر

أفضل وقت لشحن عداد الكهرباء الكارت.. وحقيقة العودة للشريحة الأولى شهريًا
"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أحمر وبركات الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني
رئيسة الوزراء الدنماركية توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

رئيسة الوزراء الدنماركية توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي.. ماذا قالت؟
أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
علاقات

أجمل وأغلى فساتين زفاف الملكات والأميرات.. أناقة وأسعار خيالية
ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا
شئون عربية و دولية

ملك المغرب يصدر بيانا مهما بشأن كأس أمم أفريقيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة