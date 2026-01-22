5 صور لأول ظهور لناصر ماهر في مران بيراميدز

قد يظهر في الإياب.. الغندور يكشف موقف صفقات الأهلي الجديدة من مواجهة يانج

شارك النجم الجديد ناصر ماهر لأول مرة في تدريبات نادي بيراميدز، بعد إتمام إجراءات انتقاله قادما من صفوف الزمالك وبعد التحاقه ببعثة الفريق في المغرب.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء السبت المقبل على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة على الترحيب بالوافد الجديد في أول تدريب لتحفيزه لبذل أقصى جهد مع زملائه بالفريق.