كشف الإعلامي خالد الغندور، عن آخر تطورات موقف بعض لاعبي النادي الأهلي قبل مواجهة يانج أفريكانز، موضحًا أن يوسف بلعمري، الصفقة الجديدة، لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الذهاب، بينما قد يظهر في لقاء الإياب حال اكتمال جاهزيته.

وأشار الغندور، في برنامجه الإذاعي، إلى أن عمرو الجزار لن يلحق بالمواجهة أيضًا، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، في حين أكد انضمام أحمد عيد بشكل رسمي إلى صفوف الفريق، بعدما تم قيده في قائمة الأهلي.

وأضاف الغندور معلومات حول مسيرة أحمد عيد الكروية، موضحًا أنه بدأ مشواره في قطاع ناشئي الأهلي تحت 12 سنة، قبل أن يرحل وينضم إلى الزمالك في مرحلة تحت 14 سنة، ثم انتقل إلى المصري في صفقة انتقال حر، ليعود بعدها مجددًا إلى صفوف النادي الأهلي.

ويستضيف الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني، غدًا الجمعة، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.